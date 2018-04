Geen verrassing: Chevrolet SS

Door: BV

Draai de klok een decennium of drie terug en je hebt een General Motors dat zich nog niet te veel zorgen moet maken om een afkalvend marktaandeel in het thuisland. Vooral de reputatie van de achterwielaangedreven sedans was er één van degelijkheid. En toch kan je al 17 jaar lang zo'n model niet meer uit de Amerikaanse catalogus van GM plukken.

Daarin komt nu verandering. De niet eens een week geleden voorgestelde Holden Commodore komt er immers ook als Chevrolet SS. Met het stuur aan de andere kant dan voor de Australiërs, een andere grille, bumperschilden, twee enkele in plaats van dubbele uitlaten en natuurlijk logo's maar voor de rest met bitter weinig wijzigingen.

Over de krachtbron van de Commodore werd nog cryptisch gedaan. Hier mogen er al meer details vanaf. De neus zal immers een 6,2l V8 huisvesten. Goed voor 415pk en 562Nm trekkracht. Een zestrapsautomaat versast alles naar het rubber achteraan die - als ze voldoende grip vinden - het geheel in 5 tellen naar 96km/u (60Mph) zullen stuwen. Vroeger zorgde de gewichtsverdeling en simpele architectuur van dergelijke modellen regelmatig voor een flinke portie dramatiek, maar de nieuwe SS weet dat alvast te counteren met een perfecte 50/50 gewichtsverdeling tussen beide assen.