Nissan Note in de aanval

De volgende Note, waarvan de rechtsgestuurde versie al 3 kwartalen rondrijdt in Japan, wordt vanaf de herfst in ons land verwacht. Met ruim 7 jaar op de teller mag het huidige, braaf uitziende model eindelijk opkrassen om plaats te maken voor een moderner en vooral ook agressiever gelijnd exemplaar. Korte overhangen, relatief smalle raamoppervlakken en een stijle voorruit zorgen voor een (noodzakelijke) dosis dynamiek en het geheel kan voor een meerprijs zelfs worden opgeleukt met het zogeheten Dynamic Pack, bestaande uit zwartgelakte exterieurdetails en een spoilerpartij.

Weliswaar is de MPV zijn praktische zelve niet uit het oog verloren. De binnenruimte kan variabel worden ingedeeld, onder meer dankzij de verschuifbare achterbank. Hoeveel liter de koffer precies lust, komen we pas te weten op het Autosalon van Genève volgende maand. Maar Nissan geeft wel aan de eerste MPV in het B-segment te hebben geproduceerd die kan uitpakken met veiligheidssnufjes uit hogere en vooral duurdere reeksen. Onder de noemer Safety Shield tovert Nissan een (optionele) uitrusting tevoorschijn. Deze omvat de (onder meer in de Qashqai gebruikte) Around View Monitor, een systeem om de blinde vlekken in het oog te houden, rijstrookassistentie en een sensor die bewegende objecten in de smiezen krijgt.

Dieselaars kunnen enkel opteren voor de welbekende 1.5 dci van Renault, goed voor 90pk, 95g/km CO2 en een gemiddeld normverbruik van 3,6l/100km. Benzinevrienden treffen in totaal twee kandidaten, beiden uitgerust met 3 cilinders en eerder gezien in de Micra. De eerste heeft 1,2l longinhoud, produceert 80pk en 110Nm en stelt zich op papier tevreden met 4,7l/100km en 109g/km op de CO2-curve. De tweede en meteen ook hoogste trap wordt bekleed door de 1.2 DIG-S met compressor (98pk en 142Nm), die in combinatie met de manuele versnellingsbak 4,3l/100km verbrandt en de natuur bedankt met 99g/km CO2. Wie een CVT of continu variabele tranmissie verkiest, mag daar 10g/km bijtellen. Plaatjes van binnen- en buitenkant vind je zoals altijd in de fotospecial terug.