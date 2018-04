Nissan Micra Elle

Door: AUTO55

In samenwerking met het bekende Franse tijdschrift Elle lanceert Nissan binnenkort een nieuwe versie van de kleine Micra. Verschillen met het doordeweekse model uiten zich in subtiele merkplaatjes, een panoramisch zonnedak, 15 inch titanium wielen, mistlichten, een dakspoiler en chroomaccenten voor binnen- en buitenkant. Er zijn ook 3 nieuwe lakkleuren voorzien: Shiraz Red, Atlas Blue en Alabaster White. De Elle is gebaseerd op de Acenta-uitvoering en komt standaard met airco, Intelligent Key met sleutelloze toegang, een startknop, elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegel, alsook een snelheidsbeperker en -regelaar.

Nissan Connect met geïntegreerde sattelietnavigatie en een infotainmentsysteem staan op de optielijst. Tussen de voorwielen ligt een atmosferische 1,2l benzine (99g/km CO2) of een drukgevoede krachtbron met dezelfde inhoud en directe injectie. Of de Elle - die in beperkte oplage wordt verkocht- ook naar ons land komt zagen we nog niet bevestigd. De uitvoering maakt z'n debuut op het salon van Parijs. Bekijk de knappe fotoreeks.