Skoda Octavia Combi is ruimtewonder

De nieuwe Octavia zal eind volgende maand al in ons landje arriveren. Op de Combi is het nog iets langer wachten, tot het opkomen van de zomerzon. En de break is serieus gegroeid. Ten opzichte van zijn voorganger telt de nieuwe pakezel 9cm bij de lengte en 4,5cm bij de breedte, terwijl ook de wielbasis en de beenruimte achterin met respectievelijk 11cm en 7,3cm zijn toegenomen. En in plaats van de al niet onaardige 590l kofferruimte geboden door de Octavia berline, lust de Combi 610l in normale modus en zelfs 1.740l met de achterbank neer. Indrukwekkende cijfers.

De rugleuning kan gemakkelijk worden ontgrendeld met een druk op de knop en de dubbele laadvloer biedt plaats voor een afdekhoes en langsdragers. Motorengewijs behelpt de Combi zich met dezelfde wapens als de berline, die we intussen al hebben uitgeprobeerd.