Spyker B6 gaat Porsche 911 achterna

Door: AUTO55

Spyker, fabrikant van luxueus aandoende sportbolides met een boon voor vliegeniers en sinds kort uit het slop dankzij de Chinezen, haalt een nieuwe creatie naar het Autosalon van Genève. Die heet voorlopig B6 Concept en zal, eens het productiestadium bereikt, vooral de Porsche 911 het vuur aan de schenen (proberen te) leggen. Als dat geen mooie opgave is. Meer informatie werd vanuit Zeewolde nog niet vrijgegeven, maar in Nederland houden ze alvast de adem in. Van hieruit kijken we vooral de kat uit de boom.