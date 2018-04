Alfa Romeo Giulietta Veloce is niet zo speciaal

Door: BV

Alfa Romeo moet het dan wel stellen met een beschamend gamma dat amper twee modellen omvat, maar het bedrijf probeert wel de markt te bestoken met een continue stroom speciale edities. De reeds lang aangekondigde 4C zal daar overigens geen kentering in teweeg kunnen brengen. Ditmaal wordt het woord Veloce toegevoegd voor een oplage van de Giulietta die zich vooral onderscheid door de aanwezigheid van 17-duims titaniumkleurige velgen en een zwart of mat grijs dak. Binnenin is er keuze uit rode of zwarte zetelbekleding voor het sportmeubilair.

Twee motoren die niet erg ‘veloce' zijn zullen instaan voor de aandrijving. Er is een 1.4 MultiAir met 120pk en een 1.6 JTDm diesel met 105pk.