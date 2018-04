Citroën C3 op de operatietafel

Door: BV

Op het Autosalon van Genève, dat nu nog nauwelijks twee weken van opening verwijderd is, zal Citroën onder meer een vernieuwde editie van de C3 die in 2009 werd gelanceerd in de kijker rijden.

Het model verlaat het operatiekwartier met een nieuwe neus die ter hoogte van de grille, bumper en LED-dagrijlichten is bijgewerkt. Daarbij komen ook nieuwe achterlichtunits en een setje reflectoren aan de onderzijde van de achterbumper, waar er voorheen geen waren. En er is een nieuw kleurtje om alles -letterlijk- wat beter in de verf te zetten. Het interieur krijgt een kuur met nieuwe bekledingsstoffen en aangepaste sierlijsten.

De ingewanden worden ook aan een gezondheidsdiagnose onderworpen. En om wat minder schadelijk voor de dag te komen, zien we de introductie van 1.0 en 1.2l driecilinder benzinemotoren (reeds gekend van de Peugeot 208). Ze zijn 68 of 82pk sterk, verbruiken tussen 4,3 en 4,5l/100km en stoten tussen 99 en 104gr/km CO2 de atmosfeer in. Er is ook nog een viercilinder met 120pk, terwijl de vier dieselmotoren met minimaal70 en maximaal 92pk van de partij blijven.