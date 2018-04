KTM X-Bow GT, rijdende vliegenvanger

Door: AUTO55

Vorig jaar aangekondigd en vanaf heden een feit: de Kruisboog is een beetje beschaafder geworden. In die zin dat de Oostenrijkers een gigantische voorruit en - met een dosis fantasie - een stel portieren hebben voorzien. Daarom allicht de GT-verwijzing, ook al blijft de begeerte om ermee naar het zuiden van Frankrijk te scheuren betrekkelijk klein. Of het moet via de binnenwegen zijn natuurlijk.

Op motorisch gebied valt er voorlopig weinig nieuws te rapen. Bij KTM reppen ze met geen woord over een eventuele stoelendans, dus het lijkt ons eerder logisch dat de huidige 2.0 TFSI uit Audi-stal op post blijft. Die levert in de X-Bow 240 of 300pk. Niet slecht voor een lichtgewicht.