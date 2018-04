Volvo heeft het licht gezien

Door: AUTO55

Volvo heeft haar modellenlijn bijgeschaafd. Zowel de S60, V60, XC60, V70, XC70 als de S80 zijn bij de plastisch chirurg langsgegaan en werden ook onderhuids aangepast. Maar de Zweden hebben nog meer te vertellen. Ze presenteren een systeem waarmee permanent met de grootlichten kan worden gereden zonder tegenliggers te hinderen. Mercedes kwam eerder met iets dergelijks op de proppen.

De Active High Beam Control - want zo heet de toepassing - moet vooral op onverlicht asfalt tot recht komen. De techniek is nieuw, maar men doet deels beroep op bestaande middelen om het doel te bereiken. Zo maakt het systeem gebruik van een camera in de voorruit, dat ook de aanrijdingsdetectie voor de rekening neemt, om tegenliggers op te sporen en te bepalen welk deel van de koplamp gedoofd moet worden. De informatie in kwestie wordt dan naar de kijkers gezonden, waar metalen partikels van verschillende groottes de duisternis inluiden. Volvo claimt dat elke weggebruiker mee van de situatie profiteert. Motorrijders worden dus ook herkend. Voorlopig zal de speciale verlichtingsfunctie enkel op de S60, V60 en XC60 beschikbaar worden gesteld. In combinatie met de optionele dubbele xenonkoplampen weliswaar.