Alpina B3 Biturbo: de 300-grens voorbij

Een nieuwe M3 krijgen we nog niet te zien, maar Alpina houdt alvast de eieren warm met deze B3 Biturbo. En die is naar goede gewoonte niet van de poes. Onder de kap ligt een dubbel geblazen 3,0l zescilinder-in-lijn, gekoppeld aan een ZF-achttrapsautomaat, die vlotjes 410pk en 598Nm koppel uit de longen perst. Richting achterwielen uiteraard, al is Alpina ook een vierwielaandrijver aan het klaarstomen.

De nieuwe B3 Biturbo is vanzelfsprekend over de hele lijn sneller dan zijn voorganger. Spurten naar 100km/u kan hij in 4,2 seconden en de handdoek wordt pas bovengehaald met 306km/u op de teller. Daarbij zou hij gemiddeld 7,6l/100km benzine drinken en 177g/km CO2 naar buiten pompen. Te aanschouwen op het Autosalon van Genève binnen een week, wanneer ook meer details en foto's zullen opduiken.