Lamborghini Veneno poseert

Door: BV

Lamborghini pakt fors uit op het Autosalon van Genève. Het bedrijf zal er immers een nieuwe hypersportwagen voorstellen met een ronduit radicale vormgeving. Een uitgelekt beeld van de ganse auto was al op onze facebook-pagina te zien, en nu hebben we ook de eerste beelden.

De nieuwe bolide heet Veneno, wat Spaans is voor ‘vergif'. De Aventador LP700-4 leent z'n monocoque-structuur in koolstofvezel en achter de twee inzittenden zullen we ook diens atmosferische 6,5l V12 terugvinden, zij het opgekitteld van 700 naar 740pk. Een gerobotiseerde manuele versnellingsbak met 7 verhoudingen sluist het vermogen naar de vier wielen.

Met de Veneno zet Lamborghini de kaarsjes op z'n vijfigste verjaardagstaart. Dure kaarsen wel, want een exemplaar zal € 3,6 miljoen kosten. De eigenaars krijgen er wel een hoop exclusiviteit voor in de plaats. Er worden maar drie stuks gebouwd. Die zullen rood, wit en groen zijn - de kleuren van de Italiaanse vlag. Lamborghini zelf houdt het testexemplaar, waardoor de teller finaal aftikt op vier stuks. Wie meteen de drang krijgt om z'n ingewanden op ebay te verkopen aan de hoogste bieder, mag z'n enthousiasme temperen. Alle exemplaren zijn al verkocht.