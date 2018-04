Porsche 911 GT3: sneller dan ooit

Door: BV

De 911 wordt vijftig en als het van Porsche afhangt is de nieuwe GT3 de uitgelezen manier om die verjaardag extra in de verf te zetten. Het is -aldus de autobouwer- immers de meest pure 911 van allemaal. En in het geval van dit nieuwe exemplaar, is het ook de meest hoogtechnologische die de iconische letter-cijfercombinatie op de kofferklep krijgt. De boxermotor gaat hoger in de toeren dan voorheen, de transmissie is voor rekening van een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling en de achterwielen sturen nu mee.

Met de 991 als basis zijn de motor, het onderstel en de transmissie doorontwikkeld voor deze zuivere tweezitter. Dat betekent dat de oude 3,4l boxercentrale plaats moest ruimen voor de actuele 3,8l. Daarmee is het de eerste GT3-motor met directe brandstofinspuiting. De krachtbron is voorts voorzien van nieuw ontwikkelde cilinderkoppen, een andere krukas, specifieke kleppen, zuigerstangen in titanium en gesmede zuigers. De atmosferische eenheid is daardoor in staat om 475pk te ontwikkelen bij een hoge 8.250t/min en houdt tot een stratosferische 9.000t/min alle onderdelen aan boord.

De zeventraps PDK-tranmissie (Porsche Doppelkupplung) aapt de schakelkarakteristiek van een sequentiële versnellingsbak na. Schakelen kan op drie manieren. Of je laat de bak het zelf allemaal uitvlooien (er zijn dan twee modi: Sport en Race Track), of je doet het zelf. Dat kan dan met schakellepels aan het stuur of door tegen het pookje te tikken. In het laatste geval moet je de pook naar achteren trekken om op te schakelen en naar voor duwen om terug te schakelen. Logisch, maar er zijn nog steeds constructeurs die dat omwisselen.

Dat Porsche liefst zo veel mogelijk van het typische 911-karakter uitfiltert, is al langer duidelijk. En het nieuwe wapen in de strijd is vierwielbesturing. Afhankelijk van de rijsnelheid sturen de achterwielen van de GT3 mee met de voorwielen of juist tegen. In het eerste geval verbetert het de stabiliteit terwijl de tweede formule de draaicirkel beperkt. Samen met een volledig variabel elektronisch gestuurd differentieel en dynamische motorsteunen levert dat de GT3 meer beheersbare dynamische eigenschappen op. De bestuurder kan daarnaast de hoogte, sporing en camber van het geheel in aluminium vervaardigde onderstel instellen. De stuurbekrachting is van elektromechanische type. Aan het uiteinde van de wielarmen zitten gesmede aluminium wielen met een diameter van 20-duim en een bevestiging met een centrale wielmoer.

Al dat nieuws is gehuld in een nieuwe koets die niet vies is van wat opsmuk, al beweert Porsche dat alle aanpassingen functioneel zijn van aard. De voorvleugel en de forse achterspoiler zorgen natuurlijk voor een grotere liefde met het asfalt eronder. En om gewicht te besparen zijn motorkap, kofferklep, dak en portieren in aluminium. De GT3 is 25% stijver dan z'n voorganger, maar daardoor ook 13% lichter.

Bovenstaande paragrafen dienen natuurlijk uitsluitend ter opwarming voor de cijfertjes. De topsnelheid van de nieuweling bedraagt 315km/u en de sprint naar de 100 kan nu in 3,5 tellen neergezet worden. En ook even naar 200km/u spurten kan in amper 12 tellen. Dan lijkt het verbruiksgemiddelde van 12,4l/100km (289gr/km CO2) lang niet gek. Natuurlijk moest de GT3 over de Nürburgring gejakkerd worden. Dat kon in niet eens 7:30.

Vanaf augustus wordt de GT3 leverbaar. Beelden zijn er nu al.