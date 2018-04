Volvo remt nu voor fietsers

Door: BV

Al behoorlijk wat nieuwe Volvo's gaan zelf in de remmen wanneer in een stedelijke omgeving (lees: bij beperkte snelheid) een aanrijding dreigt. Dat komt omdat sensoren in de neus en een camera achter de voorruit een voetganger herkennen. De Zweden breidden dat systeem eerder al eens uit met een functie die ook elanden, rendieren en ander groot wild herkent (bij ons niet meteen een probleem, maar in Scandinavië gebeuren er veel ongevallen mee) en nu wordt de installatie nog eens een stuk slimmer.

De camera en radar herkennen nu ook fietsers, zelfs als die zich in dezelfde richting bewegen als de auto zelf. Als die opeens van richting veranderen en dreigen het pad van de auto te kruisen, zal het systeem ook nu geheel zelfstandig remmen.

Het nieuwe systeem wordt geïntroduceerd op de opgefriste versies van de V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 en S80. Alle modellen van die facelift-golf staan eveneens in Genève. De verkoop ervan start volgende maand.