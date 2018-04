Alfa Romeo eindelijk loslippig over 4C

Door: BV

De voorstelling van de Alfa Romeo 4C sleept al tijden aan, maar op de beursvloer in Genève heeft het merk zojuist de aftrap gegeven voor zijn marktlancering.

Het lijnenspel en de ontwikkeling was helemaal voor rekening van Alfa, maar het volgende stadium is in handen van de andere Fiat-dochteronderneming, Maserati. Noodzaak, gezien de expertise die dat bedrijf heeft met exotische materialen. De 4C beschikt immers over een onderstel in koolstofvezel en maakt ook nog eens gebruik van composietmateriaal en verschillende materiaallegeringen.

In de motorsteunen ligt een net niet 1,8l grote viercilinder turbomotor die 240pk opwekt en ook nog eens piekt bij 350Nm. Een soepele centrale trouwens, want 80% van de trekkracht is er al vanaf 1.750t/min, wat uiteraard te danken is aan de aanwezigheid van een turbo.

De dappere eenheid wordt gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. Het gaat om een doorontwikkeling van de eenheid die ook in de Giulietta en Mito aan de kleine geblazen krachtbron wordt gepaard. De combinatie heeft er alvast geen probleem mee om de amper 895kg zware tweezitter tot 250km/u snel te maken. En ook de sprinttijd spreekt boekdelen. De drie digits staan na 4,5 tellen op de wijzerplaat af te lezen.

De Italianen zijn van plan net zo veel 4C te produceren als er vraag is. Maar wie er snel bij is, kan toch voor een Launch Edition opteren. Die wordt wat exclusiever, al willen de Italianen er nog steeds 1.000 stuks van bouwen. 400 voor Europa, 500 voor de VS en 100 voor de rest van de wereld. En ze zijn dan ook nog eens allemaal hetzelfde uitgerust. Je moet ze nemen met 18-duimers op de vooras, 19-duimers achteraan, een carbon stijlpakket, een donkere diffuser en LED-koplampen met donkere omlijsting. Er zijn twee kleuren. Carrara wit of Alfa rood. Je moet er € 68.000 voor neertellen. Zonder belastingen. Meer beeld in de fotospecial.