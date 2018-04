Spyker B6 Venator realiteit in 2014

Door: BV

Venator, dat is Latijns voor Jager. En de jacht van het Nederlandse Spyker is open. Het doel is de Porsche 911, want met een geprojecteerd prijskaartje van zo'n € 150.000 valt de nieuwste creatie van de voormalige Saab-eigenaar helemaal in de prijsklasse van de best verkochte sportwagen ter wereld. Baas Victor Muller zit zoals gebruikelijk vol plannen. Wat hem tot op heden ontbrak was de realisatie van alle ambities. En die zijn ook ditmaal weer niet min. De B6 Venator hoort begin 2014 al van de band te rollen voor Europa, het Midden Oosten en Azië en de VS volgt in de herfst van 2014, aldus de constructeur.

De naam is een knipoog naar de Spyker gevechtsvliegtuigen uit de vroege 20ste eeuw. Het uiterlijk van de B6 Venator Concept zoekt uiteraard aansluiting bij de C8 Aileron. Er wordt stevig uitgepakt met een zelden geziene vorm voor detail. Zoom bijvoorbeeld eens in op de flamboyant vormgegeven LED-achterlichtunits, de uitlaten of de agressieve 19 inch Turbofan-wielen met gepolijste afwerking.

Hetzelfde geldt voor het interieur. De details van de schakelaars, typische versnellingspook met zichtbare stangbediening en de ventilatoren rijden heel wat nicheconstructeurs op afstand. En dat geldt ook voor het leder en de aluminium waarmee het dashboard is uitgedost.

Het recept van de Venator is klassiek. De tweezitter heeft een centraal gemonteerde middenmotor die via een zestrapsautomaat de achterwielen aandrijft. De V6 levert meer dan 375pk, belooft Spyker. Voor prestaties is het nog te vroeg, maar met niet eens 1,4 ton op de weegschaal, mag je je aan een flinke dosis pit verwachten. Bekijk 'm alvast op gevoelige plaat.