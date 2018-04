Toyota RAV4 Adventure Concept

Door: BV

Toyota lanceert de jongste incarnatie van de RAV4 rond deze tijd op de Europese markt. En het kan nooit kwaad om daar wat extra aandacht op te vestigen. En dat is exact wat het bedrijf doet door in Genève twee studiemodellen voor te stellen. Dit is de RAV4 ‘Adventure' die de terreincapaciteiten van de SUV hoort te onderlijnen.

De aanpassingen zijn al bij al bescheiden. Er is een nieuwe donkerrode koetswerkkleur die boven agressief getekende 20-duimer uittorent. Bredere wielbogen moeten die binnen het koetswerk houden. De voor- en achterbumper en uitlaatlijn met dubbele uitlaat zijn evenmin beschikbaar voor de productieversies. Specifieke dakrails en donkere zijruiten maken de lijst exhaustief. Technische aanpassingen zijn er niet. Hier alvast enkele foto's.