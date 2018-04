Toyota RAV4 wil ook Premium zijn

Door: BV

Toyota zet op het Autosalon van Genève twee kanten van de nieuwe RAV4 extra in de verf. Er is een stoer aangekleed exemplaar dat de toevoeging ‘Adventure' kreeg en er is deze RAV4 Premium. Ook al een studie, dus geen van beiden is te koop.

De ganse koets is in dit geval in de tint ‘Deep Bronze' gespoten. Noteer ook een grille met een horizontale lamel, verder uitgewerkte LED-verlichting en een verchroomde spoiler. Chroom is ook in de achterbumper inbegrepen, er zijn beschermplaten in geborsteld aluminium en voor de gelegenheid zijn de uitlaten ingewerkt. De 20-duimers zijn hier eveneens aluminiumkleurig. Ze passen op die manier ook bij de dakrails.

In het Interieur werd gekozen voor leder in grijs en zwart zowel zwarte piping als dubbele sierstiknaden. Dat moet er niet alleen luxueus maar ook nog eens robuust uitzien. Meer beeld zie je hier.