Alpina XD3 Biturbo is snelle BMW X3

Door: AUTO55

Samen met de B3 Biturbo nam BMW-tuner Alpina nog een andere patser mee naar het Autosalon van Genève. Dat is een opgedreven X3 geworden, eentje die de Audi SQ5 het leven zuur wil maken. En hij doet dat uiteraard door plaats te bieden aan een sterk hart en de nodige opsmuk om verleiding in de hand te werken. Elektronisch instelbare dempers inbegrepen.

De potige middenklasse SUV kreeg een 3,0l 6-in-lijn dieselmotor onder de kap die, geholpen door twee turbo's, een maximumvermogen van 350pk en 700Nm koppel (tussen 1.500 en 3.000tr/min) via een 8-traps ZF automaat naar de wielen stuurt. Alle dieselpaarden staan vanaf 4.000 toeren paraat.

De XD3 Biturbo weegt net geen 2 ton en snelt in amper 4,9 seconden naar 100km/u. Dat is twee tienden sneller dan bovenvernoemde Audi. Toppen doet hij met 253km/u op de teller.

Veel drinken doet de rappe X3 op papier niet echt. Alpina beweert dat hij 100km ver geraakt met 6,8l/100km in de tank en dat er gemiddeld 180g/km CO2 wordt uitgestoten.

Contact met de baan is er dan weer dankzij Michelin Pilot Sport laagprofielbanden, 20-duims lichtmetalen velgen omhullend, terwijl een dubbel uitlaatsysteem in roestvrij staal en een met de hand vervaardigd spruitstuk de schadelijke gassen buitenwerken. Voor meer beeld kan je in de fotospecial terecht.