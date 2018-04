Ford MyKey detecteert dronken bestuurder

Door: TB

Telkens wanneer een bedrijf stevig uit de doos denkt en zodoende op de proppen komt met een nieuw technologisch snufje, staan er steevast enkele creatievelingen op die de geboden mogelijkheden exploiteren ten voordele van andere, niet eerder overwogen probleemsituaties. En niet zelden zijn de uit deze "spin-offs" voortkomende oplossingen zelfs belangrijker dan diegene die men aanvankelijk voor ogen had. Helemaal leuk wordt het als op zich staande systemen gecombineerd worden tot iets nieuws: denk maar aan hoe gps, de aktieve rijstrookassistent, adaptieve snelheidsregelaar en verkeersbordenherkenner individueel bij zullen dragen tot wat ooit een autonoom rijdende auto zal worden.

Het lijkt er sterk op dat Ford's MyKey een gelijkaardige toekomst te wachten staat. Het systeem, in de eerste plaats ontwikkeld om ouders toe te laten middels een programmeerbare sleutel de functies van de wagen te beperken, zal er in de erg nabije toekomst immers een hoop verantwoordelijkheden bij krijgen. Zoals reeds eerder bericht kan de technologie vandaag al ingrijpen op de maximale snelheid, het geluidsniveau, de stabiliteitscontrole en kan het zelfs de radio volledig tot stilte dwingen totdat de veiligheidsgordel is ingeklikt. Bij ons is dit systeem een optie op de Fiesta, maar over de plas - waar jongeren vanaf 16 jaar met hun vierwieler de baan op mogen - is het al een tijdje standaard op alle modellen. In parallel rolt Ford binnenkort een evolutie van haar spraakherkenningssysteem uit dat deel uitmaakt van het SYNC-pakket, waarbij de software een pak performanter wordt wat betreft de intonatie en het omgaan met onderbrekingen en de samenhang van woorden in een zin. Blijkbaar heeft een knappe kop graten gezien in een synergie van beide systemen, zo is ons toch informeel toegefluisterd.

Concreet zou de integratie van beide technologieën MyKey toelaten restrictief op te treden als het spraakherkenningssysteem een afwijkend stemgeluid detecteert. Dat wil zeggen: als de bestuurder die de geprogrammeerde sleutel hanteert onderhevig is aan één of andere vorm van intoxicatie of ernstige vermoeidheid, dan kan MyKey uit diens taalgebruik opmaken dat hij of zij niet in staat is een voertuig te besturen en beslissen om de wagen te immobiliseren. Alhoewel de software weliswaar geen oordeel kan vellen over het exacte aantal promille alcohol in het bloed, kan het wel met bijzonder grote zekerheid nuchtere en dronken bestuurders van elkaar onderscheiden. Hetzelfde geldt voor bestuurders die verdovende middelen hebben genomen, of oververmoeid achter het stuur kruipen. Het spreekt voor zich dat deze technologie niet alleen voor bezorgde ouders interessant kan zijn, maar bij uitbreiding wel eens zou kunnen uitgroeien tot een even vanzelfsprekende veiligheidsvoorziening als de autogordel. Wanneer het systeem bij ons zal worden aangeboden is nog niet bekend.