Skoda veredelt Roomster en Fabia Combi

Door: AUTO55

Op het salon van Genève presenteert Skoda nieuwe varianten op de inmiddels ook al niet meer zo piepjonge Roomster en Fabia Combi. Te beginnen met de Roomster Noire. Die bezit 16-duims wielen, een radiatorrooster en ruiten van het donkere type, terwijl de Tsjechen je voor het koetswerk toch nog steeds de keuze laten tussen rood, zilver, beige, wit en uiteraard ook zwart. Black Magic heet dat dan.

De Fabia Combi Monte Carlo gaat min of meer dezelfde toer op. Bij hem treffen we plastic opsmuk om er een beetje ruiger uit te zien en ook weer een zwarte grille. Een sportieve ophanging, verduisterde koplampen en 16-duimers worden eveneens mee in rekening genomen. Beide auto's bieden een thuis aan een driespaaks stuurwiel, lederen sportzetels, een pookknop gehuld in geperforeerd leder met rode stiksels en staalplaatjes als pedalen. In productie gaan ze zeker, met de reeds gebruikte motoren onder de kap. Hier klikken voor meer beeld.