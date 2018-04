Greenline van Skoda Fabia en Fabia Combi

Door: BV

Het kon niet uitblijven. Na VW, Audi en Seat heeft nu ook Skoda een CO2 vriendelijke versie bedacht. Het Fabia-aanbod krijgt er dus een zuinige telg bij; de Greenline. De ingrepen die door de constructeur werden doorgevoerd klinken inmiddels zeer vertrouwd in de oren. De kleine, 80pk sterke 1.4 TDI driecilinder, krijgt een aangepaste sturing. In de aandrijflijn wordt een vijfbak met aangepaste verhoudingen gekegeld, de aërodynamica werd geoptimaliseerd, ophanging een beetje verlaagd en de banden hebben een lage rolweerstand. De Fabia pakt daardoor uit met een normverbruik van slechts 4,1l/100km. Hij doet daarmee wat minder goed dan de VW Polo Bluemotion en Seat Ibiza Ecomotive, maar hij is ook een tikkeltje groter. De CO2-uitstoot bedraagt 109gr/km en dat is voor de Staat nog voldoende voor een korting van 3% (voor particulieren). En voor de partikelfilter steekt u nog eens € 200 op zak.

De Fabia Greenline staat in de catalogus vanaf € 14.700 (zonder de kortingen dus). Er is ook nog een Greenline Plus (€ 16.000) die onder meer over een radio-cd-speler en manuele airco beschikt. Daarmee haalt u het vooropgestelde verbruik natuurlijk niet meer, maar voor de fiscus is er geen verschil. De Plus-versie is vanaf het Brusselse Autosalon ook leverbaar als break. Die Fabia Combi is één van de eerste eco-breaks. Hij kost € 16.700.