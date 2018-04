Renault Alpine gaat naar Le Mans

Door: BV

Na letterlijk meer dan een decennium van speculatie, zet Renault de defibrillator op de Alpine. En toegegeven, de eerste productieversie van het herboren prestigelabel komt er pas in 2016. Toch wil Renault nu al beginnen met de naam onder de aandacht van de publieke opinie te brengen. Daarom heeft het bedrijf besloten zichzelf in de kijker te rijden tijdens de legendarische 24-uurs wedstrijd in Le Mans.

Alpine zal overigens niet alleen aan de start van bovenstaande wedstrijd verschijnen op 22 en 23 juni, het zal ook uitkomen in de complete Europese Le MansSieries. Daarmee komt een einde aan een afwezigheid van 35 jaar in uithoudingswedstrijden.

De voertuigen worden ontwikkeld door Renault en Caterham in een nieuwe joint-venture die in november van vorig jaar werd opgericht. Ze zullen gebruiken maken van een Alpine-onderstel, aangedreven worden door en 500pk sterke Nissan-motor en uitkomen in de LMP2 klasse van de prototypes.

Alpine nam al 11 keer eerder deel aan de 24h van Le Mans, tussen 1963 en 1978, met in het totaal 55 voertuigen.