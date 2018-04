Mitsubishi en Nissan lanceren kleine vierling

Door: BV

Nissan zit dan wel in een ‘alliantie' met Renault, maar het bedrijf gaat ook daarbuiten nog steeds op zoek naar vruchtbare samenwerkingsovereenkomsten. Zo is er bijvoorbeeld één met Mitsubishi over de gezamenlijke ontwikkeling van compacte auto's. En dat heeft juist voor het eerst vruchten afgeworpen. Deze Nissan Dayz, Dayz Highway Star en de Mitsubishi eK Wagon en eK Custom zijn beiden uitsluitend voor de thuismarkt ontwikkeld. Specificaties zijn er overigens nog niet, alleen deze eerste plaatjes.