Range Rover Sport staat klaar

Eind deze maand mogen we de nieuwe Range Rover Sport verwachten op de New York Auto Show. Volgens de Britten betreft het de snelste en meest wendbare productiewagen uit de stal. De SUV zou zelfs zo'n 300kg minder wegen dan zijn voorganger.

Onderhuids stelt de Sport zich gelijk aan de huidige Range Rover. Hij zal gebruik maken van dezelfde krachtcentrales die we al kennen, waarvan de 3.0 TDV6 diesel vooral ons Europeanen interesseert. Deze produceert 258pk en 600Nm trekkracht. Een 4.4 SDV8 ligt ook in de rekken en laat 339pk en 700Nm optekenen. Benzinefanaten komen aan hun trekken met de 5.0 V8 (379pk - 510Nm) of de drukgevoede versie, goed voor 510pk en 625Nm.