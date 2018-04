Ford Mustang met viercilinder ook voor Amerika

Door: AUTO55

In september van vorig jaar lieten we al verstaan dat Ford van plan is om de Mustang naar Europa te halen en er al doende een viercilinder turbomotor in te lepelen. Geen onlogische zet, gezien de steeds strenger wordende emissienormen en uit de pan swingende brandstofprijzen. Maar dat Ford de kleine centrale ook in de VS wil laten galopperen, valt wellicht niet bij iedereen in goede aarde. Toch is het merk van de blauwe ovaal zinnens om het plan door te drijven. Een V6 en een dikke V8 blijven weliswaar in de tabellen genoteerd.

Voor de vierpitter wordt beroep gedaan op de 2.0 Ecoboost uit de Focus ST, die zijn longinhoud ziet opzwellen tot 2,3l. Het vermogen zou dan 300 in plaats van 250pk bedragen. En als we de bronnen mogen geloven spreken we niet eens over het instapmodel. Een officiële bevestiging kwam echter nog niet in de bus gevallen.