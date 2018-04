Donkervoort D8 GT mag de baan op

Door: AUTO55

Mede met dank aan partners Audi (voor de motoren) en Bosch heeft het Hollandse scheurijzermerk eindelijk de Europese kleine serie-typegoedkeuring behaalt, wat wil zeggen dat de nieuwe D8 GTO niet enkel in de EU lidstaten, maar ook in Rusland, Zwitserland en in de Golfstaten de teugels mag laten vieren op de openbare weg. En dit zonder telkens, zoals voorheen het geval was, een tijdrovende en dure individuele typegoedkeuring te ondergaan.

Binnen de Europese Unie werd recentelijk een nieuw akkoord bereikt over de (aangescherpte) eisen waaraan een auto met een nieuwe Europese kleine serie-typegoedkeuring moet voldoen. De nieuwe typegoedkeuring moet dan ook door alle EU-lidstaten worden geaccepteerd. Deze grote verandering in de Europese wetgeving maakt de individuele typegoedkeuring per land overbodig.

Dankzij het behalen van de nieuwe kleine serie-typegoedkeuring behoort een complex en kostbaar homologatie-traject tot het verleden. En dat is dus bijzonder goed nieuws voor het Nederlandse Donkervoort, dat bijna 70% van zijn verkoop in het buitenland realiseert. Concreet betekent dit nieuws dat de D8 GTO nog dit voorjaar officieel zal worden voorgesteld. Vanaf 2014 start de levering van de serieproductie, nadat de 25 (reeds volledig uitverkochte) Premium GTO's aan hun nieuwe eigenaren zijn afgeleverd.