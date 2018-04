SsangYong LIV-1 kijkt al naar volgende Rexton

Door: BV

Op 28 maart opent het Autosalon van Seoul de deuren, en dat is zelfs met een grote aandacht voor de internationale automarkt, nog steeds de hoogmis voor de Koreaanse autobouwers. SsangYong zal er daarom niet alleen reeds gekende studiemodellen tentoon stellen, maar pakt ook uit met een nagelnieuwe studie. Die heet LIV1 (Limitless Interface Vehicle) en krijgt om de naam te verantwoorden ongetwijfeld een nieuwsoortige bedieningsinterface (wedden dat die iets met tablets en smartphones gemeen heeft?).

Daarnaast is het vooral een fllinke vingeroefening voor de opvolger van de huidige Rexton, amper enkele weken na de voorstelling van de gefacelift Rexton W voor de Europese markt. Daarom een aankoop even uitstellen, heeft overigens weinig zin. Een definitieve uitvoering wordt pas in 2015 verwacht.