Nog sneller: SRT Viper Time Attack

Om meer weerwerk te bieden aan de goed onthaalde Corvette Stingray komt SRT met deze Viper Time Attack op de proppen. De steevast in Crusher Orange gespoten spierbunder wordt op het einde van de maand voorgesteld in New York en zal zich budgetgewijs tussen de standaard-Viper en de GTS-uitvoering bevinden. Er worden er slechts 33 van gemaakt.

Voor de bestuurder ligt dus nog steeds dezelfde 8,4l V10 die 650pk en 814Nm naar de achterwielen sluist. Evenveel dus als de GTS. De Time Attack onderscheidt zich van de gewone Viper door onder meer uit te pakken met stabilisatorstangen voor het circuit, regelbare Bilstein-dempers en een toegenomen spoorbreedte. Hij krijgt ook een resem aerodynamische hulpstukken aangemeten, lichtgewicht Sidewinder II-wielen met Pirelli P Zero Corsa-rubber en grotere remmen uit de Brembo-fabriek.

De Amerikaan verliest ook enkele kilo's. In totaal zet de Time Attack 1.518kg op de weegschaal, tegenover 1.521kg voor het basismodel en 1.530kg voor de GTS. Daar zitten de door zelfklevers vervangen emblemen alvast voor iets tussen. Op het circuit vertalen de ingrepen zich naar een betere rondetijd, wat men op Laguna Seca zelf heeft kunnen bewijzen. De Time Attack liet er 1:33,62 op het klokje verschijnen, wat hem 0,08 tellen sneller maakt dan de ZR1. Bekijk 'm op gevoelige plaat.