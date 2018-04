Hyundai HDN-9 hint naar premium sportcoupé

Door: BV

De designers van Hyundai in het Koreaanse Namyang hebben een nieuwe concept car uitgedokterd. Die borduurt verder op de Fluidic designtaal van het bedrijf, wat betekent dat er rond het hexagonale radiatorrooster een hoop plooilijnen vertrekken die doorlopen tot achteraan. Vlinderdeuren en een vierdubbele uitlaat moeten inmiddels stevig hinten naar de potige portie paarden onder de kap.

Daar zit een 3,3l zescilinder benzinemotor die onder meer over directe injectie en een turbo beschikt om er 370pk uit te persen. Een 8-trapsautomaat versast het allemaal naar de achterwielen.

Het model werd onthuld op het Autosalon van Seoul en is bijna 4,7m lang, 1,89m breed en 1,34 hoog. Van as tot as tellen we 2,86m. Hij staat op 22" carbon wielen en pakt uit met een luxueus aangekleed interieur waarin de bestuurder schijnbaar alle touwtjes in handen heeft. Meer beeld vind je hier.