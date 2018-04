Renault Alpine Le Mans Racer voorgesteld

Door: BV

In het Atelier Renault in Parijs werd de Alpine 36 onthuld. Daarmee komt een eind aan 35 jaar afwezigheid van het merk tijdens de 24 Uren van Le Mans.

Het model komt uit in de LMP2-Klasse tijdens de meest prestigieuze uithoudingsrace ter wreld. Tijdens de 24 Uur van Le Mans gaat het team de uitdaging aan met Tristan Gemmendy, testcoureur Paul-Loup Chatin en negenvoudig WRC-kampioen Sebastien Loeb achter het stuur.

De bolide is gebouwd door een nieuwe joint-venture die Renault samen met Caterham opzette. Voor de aandrijving wordt beroep gedaan op een V8 van 500pk, die uit een blok van Nissan wordt geperst. Het moet de amper 900kg zware racer probleemloos naar een top van 330km/u stuwen. In de aanloop naar de marathonwedstrijd wordt het model getest in de Europese Le Mans Race-klasse. Die komen op 26 en 27 maart voor het eerst in actie op het circuit van Paul Ricard, in het Zuiden van Frankrijk.