Fiat 127 laat zich incarneren

Door: BV

In 1971 loste Fiat de aardig ogende 850 af door een compleet nieuw model: de 127. Dat bleef in de catalogus tot 1983 toen de komst van de Uno het model naar de geschiedenis verwees. Fiat bouwde toen wagens die gehuld waren in een simpel lijnenspel met duidelijk afgelijnde volumes en harmonieuze proporties. Eigenlijk bewijst de Fiat 500 dat je met zo'n recept ook vandaag nog kan scoren. Ontwerper David Obendorfer vond het daarom tijd voor een moderne incarnatie.

In theorie kan Fiat een moderne 127 bouwen, de platformen zijn daarvoor aanwezig, maar Fiat z'n productstrategie is niet steeds even helder. De kans dat iemand bij het Italiaanse bedrijf de idee oppikt is nihil. Maar het ontwerp is intussen natuurlijk wel te bewonderen in de fotospecial.