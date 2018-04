Kia doet Soul nog eens over

Door: BV

De Kia Soul is een originele rakker in het B-segment. En misschien is dat wel de reden waarom je hem zo zelden tegenkomt, bij ons tenminste. In de VS versast Kia duidelijk voldoende exemplaren, want het bedrijf stelde er de tweede generatie voor. Daarvoor is goed gekeken naar de Track'ster Concept die vorig jaar werd getoond.

De nieuweling staat op een onderstel dat 15mm breder en 20mm langer is en tegelijk flink meer weerstand biedt aan vervorming. De hoekige vorm is gebleven, maar ook daar is flink aan geschaafd. Kwestie van weer helemaal modieus te ogen.

De Amerikanen krijgen het model onveranderd geserveerd met een 1.6 met 130pk en een 2.0 met 164pk. Die laatste is bij ons alvast zinloos, terwijl we in Europa - waar de nieuweling eind dit jaar z'n intrede doet - wat meer compacte motoren op het dienblad krijgen. Wellicht blijven die ook gewoon gelijk aan het huidige model, al mag je je wel op een daling in verbruik en CO2 verheugen.