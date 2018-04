Minder nieuwe wagens in maart

Door: BV

Afgelopen maand maart werden 53.076 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat cijfer vertegenwoordigt een daling van 11,4%, na twee maanden die beter scoorden dan hun tegenhangers van 2012.

Het is weinig verrassend dat de 8 grootste merken steevast verliezen. Maar uiteindelijk blijft VW met 5.914 voertuigen op kop, na Renault (5.056), Peugeot (4.067), Citroën (3.780) en Opel (3.774). Helemaal onderaan de top 10 bengelen twee merken die wel wat winst weten te boeken. Mercedes verkocht één auto meer dan in maart 2012 en Nissan verbetert het resultaat met 382 stuks. De volledige lijst hebben we zoals steeds op onze facebook-pagina gepubliceerd.

Minder opbeurend nieuws is er ook uit andere marktsegmenten. De lichte bestelwagens boeren 8,3% achteruit, de vrachtwagens tot 16 ton gaan net geen 24% in de min en de zware voertuigen schurken zelfs tegen een negatief van 37% aan. Gemotoriseerde tweewielers ten slotte: - 19%.

Kleine kanttekening bij deze diep rood kleurende maandverslaggeving: maart telde één werkdag minder (wat bij de dienst voor de inschrijvingen natuurlijk wil zeggen dat er één dag minder cijfertjes zijn verwerkt) en dat het totaal ondanks alles nog steeds uitkomt op een status quo met verleden jaar. Voorlopig handhaaft vakorganisatie Febiac z'n voorspelling van een markt zonder significante groei of daling voor 2013.