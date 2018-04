425km/u maakt Hennessey Venom GT de snelste

Door: BV

De Hennessey Venom GT heeft 1.244pk, en de aanstormende GT2 mag zich aan 1.500 paarden verwachten. Maar de pret zal het in elk geval niet drukken. Terwijl het uiterlijk nog steeds erg veel weg heeft van een Lotus Elise met een anabolen-verslaving, hebben de prestaties niets meer te maken met die van het Engelse pluimgewicht. Eerder dit jaar spurtte de Amerikaanse bolide al eens naar 300km/u in 14 seconden en nu haalde de creatie een topsnelheid van zo maar eventjes 425,1km/u tijdens een recordrun in Texas.

De Amerikanen steken er de pluim van snelste productiewagen van het moment mee in hun hoed. En nochtans ging de Bugatti Veyron ooit sneller. Maar die is in z'n productie-uitvoering elektronisch gelimiteerd tot 413km/u, terwijl de Hennessey Venom GT zichzelf alleen door luchtweerstand beteugeld weet. Meer beeld is er in de fotospecial.