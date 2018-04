Skoda frist Superb op

Door: BV

Skoda heeft een omvangrijke opfrisbeurt bedacht voor z'n gammatopper. De VAB-gezinswagen van 2013 krijgt tot de A-stijl een compleet vernieuwde smoel. Daarbij zijn het radiatorrooster, het merklogo, koplampen (voor het eerst verkrijgbaar met Xenon en geïntegreerde LED dagrijlichten), bumpers, voorvleugels en motorkap onder handen genomen. De achterzijde van zowel de berline als de combi (break) zijn eveneens stevig aangepakt. Zo doen twee driehoekselementen hun intrede in de kofferklep en komt de voor Skoda typische C-vorm van de achterlichten (nu gevormd uit drie LED-stroken) nog beter tot uiting. Nieuwe lichtmetalen velgen zijn er in afmetingen van 16 tot 18 duim en twee nieuwe metaalkleuren (metaalgrijs en maanwit) doen eveneens hun intrede.

Het interieur houdt zich iets strakker aan het typische facelift-recept. Daar vormen nieuwe bekledingsopties en sierlijsten de voornaamste aanpassing. En door het aanbod aan stuurwielen uit te breiden, kan je daar voortaan kiezen uit maar liefst negen varianten. Een combinatie van bruin en ivoor doet z'n intrede voor de topversies.

Aanpassingen aan de aandrijflijn - met name een meer algemene toepassing van start/stop-technologie en de recuperatie van remenergie - zorgen voor een verbruikswinst van tot 19%. Alle dieselmotoren en de 1.4 TS instapbenzine zullen ermee uitgerust zijn. De Superb Greenline zal voortaan slechts 4,2l diesel per 100km verbruiken, wat betekent dat er elke kilometer slechts 109gr CO2 wordt geproduceerd. De 2.0 TDI 140pk met vierwielaandrijving is dan weer voor het eerst te krijgen met een manuele versnelllingsbak, terwijl de 170pk-versie van dezelfde aandrijflijn voor het eerst wordt uitgerust met een zestrapsautomaat met dubbele koppeling.