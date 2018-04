Ford B-Max, Skoda Superb, Nissan Leaf VAB Gezinswagens van 2013

Door: BV

Naar jaarlijkse traditie organiseerde mobiliteitsorganisatie VAB de verkiezing van de Gezinswagen van het Jaar. Die is inmiddels aan zijn 26ste editie toe en omvat twee categorieën voor gezinswagens (tot € 17.500 en tot € 27.500 respectievelijk), naast een categorie voor elektrische voertuigen waarin pas voor de tweede maal een trofee wordt uitgereikt. De winnaars worden niet alleen gekozen door een professionele jury van 24 specialisten, maar ook door 80 gezinnen.

In de categorie tot € 17.500 nestelt Dacia zich met een monovolume op de derde stek van het podium. De Lodgy kon er rekenen op 168 punten. Hyundai's meer conventionele i30 eindigt op het op één na hoogste schavot met 173 punten, maar het is de ingenieuze Ford B-Max die met 179 de hoogste eer krijgt. De 4,07m lange compacte monovolume viel vooral in de smaak door z'n combinatie tussen compacte afmetingen en een groot praktisch vernuft, vanwege de grote zijdelingse schuifdeuren en het ontbreken van een centrale dakstijl. Daar profiteert de toegang tot het interieur van.

In de categorie tot € 27.500 blijft Skoda de te kloppen kandidaat. De afgelopen vijf jaar haalde het merk al vier keer de prijs naar zich toe. Drie keer was dat met de Superb. Ditmaal is de Superb Combi met 1.4 TSi-benzinemotor op de hoogste podiumplaats terug te vinden met een score van 169 punten. De Hyundai i40 Wagon, ook al een break, strandt op 140 punten. En de Mazda CX-5 nestelt zich ten slotte als enige SUV op de laagste eretrap.

De categorie van elektrische voertuigen beschouwen we vooralsnog als weinig relevant gezien het beperkte deelnemersveld. Vorig jaar won de Chevrolet Volt, dit jaar is het Nissan Leaf.