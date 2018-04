Door: BV

De autobouwers van de 21ste eeuw hebben de idee dat ze continue in de belangstelling moeten staan. Ook als er eigenlijk niets te vertellen is. BMW doet het met het vrijgeven van deze ontwerpschets, zonder erbij te zeggen over welk model het gaat. Maar gezien we de 3 GT reeds te zien kregen, gaan wij er alvast van uit dat dit het eerste officiële levensteken van de aanstormende 4-Reeks (4 Gran Coupé) is. Wordt ongetwijfeld vervolgd.