Hier is de BMW X4

Door: BV

Over twee weken, op het Autosalon van Shanghai, haalt BMW een gloednieuwe X4 uit de verpakking. Er kleeft nog ‘concept' op, maar het model zit duidelijk al in de laatste rechte lijn naar serieproductie. De eerste beelden zijn opgedoken, maar officiële informatie is er nog niet. Het recept ligt evenwel voor de hand.

Net als bij de X6, gaat het om een SUV met coupé-allures. Dat wil zeggen dat vooral de daklijn daarnaar verwijst, want het aantal portieren blijft gewoon gehandhaafd. BMW noemt dat een SAV, van 'Sports Activity Vehicle', maar dat zijn natuurlijk vooral de marketingboys die op zoek zijn naar een aparte positionering.

In de aanloop naar de onthulling geeft BMW nog niets prijs over de motorversies, al gaan we ervan uit dat je voor een idee ervan gerust naar de X3 mag kijken. De afmetingen zijn inmiddels wel wereldkundig gemaakt. De lengte bedraagt 4,64m, de breedte is 1,91m en de hoogte bedraagt 1,62m. De wielbasis meet dan weer 2,81m, terwijl de wielbogen zijn opgevuld met 21-duims lichtmetaal. Kwestie van wat atletische spanning te creëren. Beeld is er natuurlijk in de fotospecial.