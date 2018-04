Nieuwe dieselmotorenfamilie voor Volvo

Door: BV

Aan een gestaag tempo maakt Volvo zich los van voormalige eigenaar Ford. Terwijl achter de schermen een nieuw modulair platform wordt klaargestoomd (onder meer voor de langverwachte XC90-opvolger), komen de Zweden nu al naar buiten met een nieuwe dieselarchitectuur. Daar wordt geopteerd voor een erg traditionele viercilinder-in-lijn met een bovenliggende centrale inspuitbuis (common rail). Tot zo ver is daar niets innovatiefs aan, al zal de druk wel opgevoerd worden tot een astronomische 2.500bar.

Innovatie komt er in de vorm van een systeem dat i-ART gedoopt is. Dat houdt in dat elke injector voorzien is van een eigen druksensor en microprocessor die de injectoren bedient. Daardoor kan het inspuitmengsel en de inspuitdruk per cilinder bepaald worden, eerder dan meteen voor de ganse verzameling.

De voordelen zijn legio. Door de verbranding in elke individuele cilinder te optimaliseren, levert die meer vermogen in ruil voor minder brandstof en is de uitlaatlucht zuiverder. En Volvo zegt dat een erg specifieke klank er als toemaatje bovenop wordt gegooid.

Vanaf de herfst zal de nieuwe motorenfamilie z'n intrede maken.