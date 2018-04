Westfield iRacer is elektrisch circuitspeeltje

Door: BV

Lichtgewicht-specialist Westfield heeft zich aan een elektrische auto gewaagd. Dat moest er natuurlijk eens van komen. Het kreeg daarbij overigens hulp van de Birmingham City University en streek natuurlijk ook wat subsidies op.

Het resultaat is de iRacer. Een minimalistische elektrobolide die in staat is om in minder dan 5 seconden naar 100km/u te accelereren en een gelimiteerde topsnelheid van 185km/u heeft. Een 23kWh accuset moet voldoen voor 25 minuten circuittijd. Als je de begrenzer in slaap wiegt zou de iRacer doorgaan tot 224km/u, maar dan vraagt hij natuurlijk nog sneller om een draad.

Hoewel Westfield niet meteen een prijs aan onze oren hangt, zal de nicheconstructeur het model gewoon op bestelling maken. Als speeltje, want je mag er natuurlijk niet mee op de openbare weg. Je zou er anders wel bekijks mee hebben.