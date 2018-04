Dinalpin is Mexicaans maar smaakt Frans

Door: BV

Je hoeft niet meteen van schaamte weg te kruipen in een hoekje, als je nog nooit van Dinalpin gehoord hebt. Het is een afgeleide van de Alpine A-110, die in Mexico werd gebouwd tussen 1965 en 1964. Terwijl Renault het Alpine-label weer tot leven wil wekken, hebben enkele ondernemende Mexicanen hetzelfde idee over Dinalpin.

Deze SST-77 moet een lichtgewicht koetswerk krijgen in polyester en kevlar en om een Sahagun City gebouwde structuur opgetrokken worden. Het project is natuurlijk nog lang niet rond, maar zoals steeds zijn er wel tekeningen. Je hoeft er niet lang op te zoeken naar retro-invloeden. Hoe de Dinalpin er destijds uitzag, kan je op onze facebook-pagina ontdekken.