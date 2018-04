Ford introduceert 1.5 Ecoboost

Door: AUTO55

Eind deze maand stelt Ford een nieuwe motor voor op het salon van Shanghai. De vierpitter zal voor het eerst in de volgende Mondeo te vinden zijn. Hoewel gezegend met een lagere longcapaciteit, produceert de kleine 1,5l evenveel vermogen en trekkracht als de 1.6 Ecoboost. Uiteraard projecteert de autobouwer een lager verbruik (tot 20 procent) en een lager uitstoot.

Net zoals de reeds meermaals onder de loep genomen, en vorig jaar als International Engine of the Year verkozen 1.0 Ecoboost, profiteert de turbogeladen 1.5 van directe brandstofinjectie en variabele kleptiming. Nog dit jaar gaat men ermee in Noord-Amerika aan de slag, later is de Europese Mondeo aan de beurt.