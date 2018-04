Ford Mondeo uitgesteld

Door: AUTO55

Hoewel de volgende Mondeo eerder nog aan Ford Genk werd toevertrouwd en de uit de kluiten gewassen middenklasser in principe vanaf midden volgend jaar in de toonzaal zou schitteren, heeft de plotse fabriekssluiting alle plannen omgegooid. Zoals intussen wel duidelijk werd, zal een vestiging in Valencia instaan voor de bouw ervan. En aangezien een nieuwe productielijn tijd vraagt om aan de noden te voorzien, wordt de Mondeo met anderhalf- tot twee jaar uitgesteld. Het model zou ten vroegste pas in de tweede helft van 2014 worden geïntroduceerd en de Spanjaarden mogen de C-Max eveneens tot hun takenpakket rekenen. Leveringen van nieuwe auto's komen door de sluiting niet in gedrang.