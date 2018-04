Aston Martin rijdt 24u van Nurburgring op waterstof

Door: BV

Aston Martin wil graag nog wat extra aandacht voor de Rapide S die rond deze tijd in de showrooms arriveert. En daarom werd een exemplaar uitgedost met een 6.0l V12 met twee turbo's die dankzij een aangepast injectiesysteem, motorsturing en de montage van vier tanks in koolstofvezel waterstof in de cilinders kan spuiten. De totale capaciteit van de tanks bedraagt 3,5kg, opgeslagen bij een druk die 350 keer groter is dan die van de atmosfeer. De gewone benzinetank is overigens ook nog steeds present, en de motor kan op eender welk mengsel van beide z'n cilinders vullen.

De waterstofaangedreven Rapide S kan naar 100 accelereren in 4,7 seconden en haalt een top van 304km/u. Het model komt in actie tijdens de 24 Uren van de Nurburgring, die 19 en 20 al voor de achtste keer georganiseerd worden.