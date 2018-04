Ford en GM zij aan zij in transmissie-oorlog

Door: BV

Er wordt door autoconstructeurs genadeloos jacht gemaakt op elke mogelijke gram CO2-uitstoot. Door kleinere motoren te monteren, specifieke olie te gebruiken, LED-lichten te plaatsen, remenergie te recupereren, gladde banden te plaatsen, de luchtweerstand te verbeteren... en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Efficiëntie in de aandrijflijn is van groot belang. Vandaar dat we de jongste tijd een opbod van het aantal beschikbare versnellingen hebben gekend. De Porsche 911 is de eerste met een handbediende zevenbak, terwijl er al verschillende automaten een set van 8 tandwielen meesleuren. En het is nog niet gedaan.

Terwijl transmissie-specialist ZF eerder al aangaf weinig of geen voordelen te zien in meer dan 9 versnellingen, zijn verschillende autobouwers daar nog niet van overtuigd. Onder meer in Japan en Korea worden transmissies met 10 verhoudingen ontwikkeld. General Motors en Ford hebben weinig zin om de boot te missen en kondigen daarom een samenwerkingsovereenkomst aan. De twee giganten zullen gezamenlijk automatische versnellingsbakken ontwikkelen met 9 en 10 verhoudingen. Wanneer de eerste vrucht van de alliantie geplukt kan worden, is niet duidelijk.