Gelekt: Lamborghini Aventador LP 720-4 50 Anniversario

Door: AUTO55

Van deze stier zouden er slechts 100 exemplaren het daglicht zien, elk met een prijskaartje waarvan we het fijne nog niet weten. Wel kunnen we kwijt dat deze Aventador er komt om de 50ste verjaardag van de Italiaanse auto- en tractorbouwer in de verf te zetten, en dat hij voor het eerst te zien zal zijn op het Autosalon van Shanghai.

Uiterlijke verschillen met de Aventador in gewone vorm zijn niet ver te zoeken. Zo werd onder meer de onderlip herbekeken en vinden we kleine vleugels aan de zijkant. Een geheel nieuwe diffuser achteraan moet bovendien nog meer neerwaartse druk opwekken tijdens het rijden. Het interieur ligt volledig in lijn met het tweekleurige koetswerk.

Uit de naam durven we af te leiden dat deze Aventador maximaal 720pk naar de wielen versluist. Dat zijn 20 paarden meer dan de reguliere variant. Een sprintje naar 100 in minder dan 3 tellen en een top van 350km/u moeten dus zeker lukken. Meer gelekte foto's kan je in de fotospecial bekijken.