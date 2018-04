Lamborghini Aventador schakelt cilinders uit

Door: AUTO55

Anderhalf jaar nadat de Aventador LP700-4 werd geïntroduceerd, is Lamborghini tot een besluit gekomen. Door het toepassen van een start/stop-systeem in combinatie met cilinderuitschakeling, zou de stier gemiddeld nog ‘maar' 370 in plaats van 398g/km aan CO2 de lucht inblazen. Dat is het antwoord op Ferrari's F12berlinetta, een raspaard dat aanzienlijk schoner en daardoor een stuk voordeliger blijkt.

Naast brandstofbesparende technologieën zou de Aventador ook van een andere ophanging met stijvere veren en aangepaste dempers profiteren. Verder zou de software van het instrumentarium onder handen worden genomen, met een betere afleesbaarheid van de snelheidsmeter tot gevolg. Tot slot zijn er zijn nieuwe 20" wielen, verkrijgbaar in verschillende tinten, en naar verluid ook een uitgebreider aanbod van carbonaccessoires. Lamborghini zal de vernieuwde versie tijdens de Autosalon van Parijs tentoonstellen.