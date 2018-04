Waarom EV's het goed doen in Noorwegen

Door: BV

Een kleine studiereis bracht ons de afgelopen dagen naar de Noorse hoofdstad Oslo. Om te kijken hoe de best verkochte elektrische auto ooit, de Nissan Leaf, werd verbeterd. Maar ook om uit te vissen waarom Noorwegen de grootste Europese afnemer is van elektrische voertuigen. In het land rijden momenteel zo'n 11.500 100% elektrische wagens (dus hybrides of plug-in-hybrides zijn niet in dat cijfer opgenomen) rond. En het jongste jaar vertegenwoordigden de nieuwe elektrische wagens, zoals de Nissan Leaf, Renault Zoe (waarvan de verkoop nog maar net gestart is), Mitsubishi iMiev, Peugeot iOn en Citroën C-Zero, ongeveer 3% van de totale markt van 135.000 nieuwe voertuigen. Een schril contrast met de 25 elektrische auto's die ons land het afgelopen jaar rijker werd.

Eén reden ligt alvast voor de hand. Noorwegen zit niet alleen op grote gas- en oliereserves die de overheid flink wat centen in het laadje brengen - er wordt ook absoluut niets van de kostbare grondstoffen verkwanseld aan de eigen stroomproductie. Noorwegen produceert méér groene energie dan het zelf verbruikt. Afgelopen jaar genereerden waterkracht- en windcentrales 114% van de stroom die het land nodig heeft. Elektriciteit is er dan ook spotgoedkoop. Zo zeer zelfs dat de lichten in sommige kantoorgebouwen ‘s nachts niet eens uitgaan. Een laadbeurt voor een elektrische auto aan het stopcontact kost er ook zo goed als niets.

Tegelijk voorziet de Noorse overheid een hoop extra stimuli. Terwijl conventionele voertuigen er zwaar belast worden, zijn geheel elektrische auto's er grotendeels vrijgesteld van belasting. Noorwegen heeft een systeem dat net als in ons land voorziet in een jaarlijkse verkeersbelasting en een éénmalige taks bij de eerste ingebruikname. Die laatste is voor elektrische auto's onbestaande, terwijl de verkeersbelasting is gereduceerd tot een eerder symbolische € 60. Daarnaast zijn de voertuigen vrijgesteld van BTW (in Noorwegen 25%), en geeft het gebruik ervan voor woon-werk-verkeer recht op een hogere kilometerkostprijsvergoeding.

In het dagelijkse verkeer geniet de bestuurder ook nog voordelen van z'n elektrisch voertuig. Zo kan hij steevast gebruik maken van de busstroken. Tijdens de spits levert dat tijdswinst op. Oslo zelf beschikt in z'n eentje over meer laadstations dan België in z'n geheel. En bovendien is een laadbeurt ook aan de openbare laadpalen geheel kostenloos. Een strategie die de stad Oslo jaarlijks zo'n € 90.000 aan stroom kost, terwijl het invoeren van een betaalsysteem volgens de voorzitter van de Noorse EV-associatie duurder zou zijn. Tenslotte parkeren 100% elektrische auto's eender waar gratis in de stad. Plug-in-hybrides mogen daarentegen alleen gratis plaats innemen aan een laadpaal.

Het uitgebreide pakket steunmaatregelen gaat er hand in hand met een langetermijnvisie van de overheid. Zo heeft de Noorse regering nu reeds bevestigd dat het het elektrische wagenpark ten volle ondersteund tot het minimaal 50.000 voertuigen groot is, of tot 2017. Daardoor weet de Noorse consument nu al wat hij de komende jaren mag verwachten. Een schril contrast met België waar fiscale aanpassingen vaak uit het niets komen en waardoor consumenten of bedrijven erg moeilijk het rendement van een investering kunnen inschatten. Denk maar aan de fiscale ommezwaai in de belasting van personenwagens in privaat als bedrijfsbezit (en de grote verschillen tussen beide).

Een kleine kanttekening dringt zich ook op. Met gratis parking, het gebruik van busstroken, fiscale zekerheid, grote kortingen op de aanschaf en het gebruik én zo goed als kostenloze laadbeurten én het best uitgebouwde laadnetwerk van Europa, koopt 97% van de Noren nog steeds een auto met verbrandingsmotor.