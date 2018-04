Nissan Leaf in het nieuw

Door: AUTO55

De Leaf komt al eens in onze nieuwsrubriek terecht. Is het niet door de één of andere prijsuitreiking, dan wel vanwege een nieuwe lichting in Japan (al dan niet sportief ogend) of omdat er een gestript Nismo-exemplaar bestaat om de racebaan mee te verkennen. En we hebben weer nieuws, want de natuurvriend was alweer aan een opwaardering toe. Maar op een licht gewijzigde snoet en een verbeterde stroomlijn na valt er op het eerste zicht weinig te bespeuren. Dat komt omdat het leeuwendeel van de aanpassingen onder het plaatwerk is uitgevoerd.

Zo moet een nieuw oplaadsysteem de wachttijd halveren tot een uur of 4 en geraakt het elektrisch aangedreven fenomeen voortaan (in theorie) 199km ver. Voor koude dagen doet de installatie van een nieuwe warmtepomp een duit in het zakje. De Leaf lanceert trouwens nog steeds 109pk naar de voorwielen, dus sportieve rijders gaan beter eens bij Tesla loeren.

Accu's zitten nu onderin de Leaf verscholen (om het zwaartepunt te verlagen) en de oplaadunit bevindt zich nu vooraan. Met als leuk gevolg dat de kofferruimte met 40l is toegenomen. In totaal kan je dus 370l meesjouwen. Een vlakke vloer creëeren door de achterbank neer te leggen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De Leaf wordt voor het eerst ingedeeld in uitrustingsniveaus. Het zijn er 3 en komen bekend voor. Topversie Tekna mag pronken met lichtmetalen 17-duimers, LED in de neus, Bose voor de oren, leder voor de poep en een 360° camera om de buurt in het oog te houden. En dat zonder één grammetje CO2 uit te stoten uiteraard. We verwachten de Leaf dit jaar nog bij de verkooppunten. Blinken doet hij binnenkort op het Autosalon van Genève. En op de foto's natuurlijk.