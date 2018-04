VW Gran Lavida is uit Audi-vaatje getapt

Door: BV

Afgelopen jaar stelde VW op het Autosalon van Shanghai de Lavida voor. Dat is, in essentie, een Chinese editie van de Jetta. Dit jaar zetten de Duitsers ‘Gran' voor de naam, en voegen ze achteraan meer koffervolume toe. In de neus zitten nog altijd atmosferische vierpitters met 1.6l of 2.0l inhoud of een 1.4 turbo die 140pk opwekt. Allemaal op benzine. Voor de vormgeving hebben de Duitsers dan weer eerder uit het Audi-vaatje getapt.